В понедельник, 9 января, около 22.45 на 105-м км трассы Р-23 «Минск — Микашевичи» в Слуцком районе маршрутка съехала в кювет. Пострадали три пассажирки, сообщает БелТА.

53-летний житель Солигорска за рулём маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Мужчина не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дренажную трубу.

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В результате аварии пострадали три жительницы Солигорска (59, 35 и 57 лет). Женщин с травмами доставили в больницу.