Об этой истории «Кур’ер» уже писал летом 2022 года. В июле 33-летний мужчина в зоне отдыха «Тихая заводь» вблизи Солигорска напал на сторожа, избил его и пальцами выдавил ему глаза. Сегодня, 10 января, суд Солигорского района вынес приговор по этому делу, сообщает «Шахтёр».

Наказание, которое назначил суд, — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима.

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Гособвинитель рассказал, что 34-летний ранее неоднократно судимый житель Солигорска признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего за собой потерю зрения и расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное повторно.