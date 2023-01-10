На прошлой неделе «Кур’ер» опубликовал фотографию деревянной скульптуры в Слуцком парке, которая покосилась.

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Скульптура Яна Маджарского (Аванес Маджарянц), первого руководителя мануфактуры, изготавливавшей знаменитые слуцкие пояса, и ещё 11 работ из дерева появились в парке летом 2013 года. Тогда проводился конкурс мастеров монументальной скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва».

В Слуцком ЖКХ рассказали, что скульптура сгнила внизу от времени и погодных условий и сейчас она демонтирована.

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Деревянные скульптуры, сделанные во время праздника-конкурса, украсят Слуцкий парк. Как проходило торжественное открытие праздника-конкурса

Слуцкий парк. Как проходило торжественное открытие праздника-конкурса Мастера подарили дюжину скульптур. Благодаря конкурсу на детской площадке городского парка поселились деревянный писарь, ангел и лебедь.

дюжину скульптур. Благодаря конкурсу на детской площадке городского парка поселились деревянный писарь, ангел и лебедь. Курьёз недели: губернатор Слуцкого княжества

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