В праздничную неделю в «Кур’ер» читатели обращались по разным поводам. Оценивали уровень массовых мероприятий, рассказывали о помощи бездомным животным. А также вносили предложения по обеспечению пожарной безопасности старых домов, организации бесплатного лектория и увековечивании новой даты основания Слуцка.

Новое применение «берлинских подушек»

Жительница 11-го городка в разговоре с корреспондентом «Кур’ера» предложила решение проблемы перехода через затопленные проезды по улице Социалистической. Дети и взрослые двигаются из-за этого по проезжей части. «В местах пересечения проездов нужно установить типа «берлинских подушек». Такие бугорки машина беспрепятственно переедет, и по ним же люди пройдут, не замочив ноги», — считает случчанка. (В ноябре об этой же проблеме «Кур’еру» уже рассказывала читательница Ирина).

Об уровне праздничных мероприятий

Случчанин Леонид позвонил в редакцию и положительно отозвался о праздничных и торжественных мероприятиях в Слуцком Доме культуры. Мужчина рассказал о Христине Дайняк, главном режиссёре Слуцкого ГДК. Он как зритель отметил отличный уровень проведения мероприятий, организованных ею.

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О пожароопасных гирляндах

В разговоре с корреспондентом «Кур’ера» случчанка поделилась наблюдением о потенциально опасной ситуации. Предприниматели, которые держат офисы и магазины в двухэтажных «сталинских» домах в центре города, оставляют на ночь включёнными новогодние гирлянды. «Не оставляйте эти лампочки на ночь, — сказала женщина. — Они все китайские и некачественные, а эти старые дома — это же дерево, дранка, они горят на раз-два. Пять лет назад в 12-м городке из-за таких лампочек сгорела квартира».

Установить камень и читать лекции

Слуцкий пенсионер предложил установить в городе памятный камень. «На нём нужно выбить дату основания Слуцка – 1005 год, — говорит мужчина. – Камень сохранится на столетия. А гости города смогут возле него фотографироваться».

Он также предлагает организовать городской лекторий. «Каждую неделю туда может приходить специалист и читать для населения бесплатные лекции на различные темы: по финансовой грамотности, экономике, политической обстановке, культуре и другие», — считает случчанин.

Про подарки от профсоюза

В своём обращении в редакцию сотрудница одного из предприятий города высказала недоумение, что «детям новогодние подарки не положены», о чём работники узнали от директора. Женщина считает, что раз они являются членами профсоюза и уплачивают взносы, то подарки для детей должны быть. Случчанка пожелала остаться анонимной, опасаясь последствий своего заявления.

Про помощь животным

Случчанка Валентина Аний, посетив редакцию, рассказала, как проходят акции по сбору кормов в Солигорском районе: «После таких акций обычно делают фотоотчёты о том, кому из животных была направлена помощь». Это, по её мнению, ещё больше стимулирует людей и дальше помогать волонтёрам.

Благодарность добрым людям

Татьяна Зарембовская от имени персонала и проживающих в Грозовском доме-интернате благодарит поисково-спасательный отряд «Ангел» (Солигорск — Слуцк) и Слуцкий государственный медицинский колледж за поздравление и подарки к Новому году и Рождеству. «Спасибо за поддержку, неравнодушие, понимание, доброту, отзывчивость!» — написала она.

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