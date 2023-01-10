В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка и рассказала, что у её дочери-школьницы постоянно возникают проблемы с бесплатным проездом в автобусах.

Девочка учится в Слуцкой детской художественной школе искусств. Семья живёт в спальном микрорайоне, поэтому ребёнок ездит на занятия на автобусе. Поскольку средняя школа расположена рядом с домом, справку для бесплатного проезда в автобусе сделали в художественной школе в начале учебного года. Причём она установленного образца и с фотографией. Но у кондукторов постоянно возникают вопросы, почему нет справки, выданной СШ.

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Как ранее поясняли «Кур’еру» в автопарке №2, право на бесплатный проезд в городских автобусах от места учёбы и обратно, а также в кружки и секции есть у учащихся учреждений общего среднего образования и специального образования с 1 сентября по 30 июня. Для этого ребёнок должен показать кондуктору справку из школы или учреждения специального образования (к ним и относится художественная школа) установленного образца.

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