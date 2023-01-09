В четверг, 9 февраля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже шести земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Везде есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

Участки расположены в районе вокзала, в частном секторе 11-го городка и в Новодворцах.

Реклама

Лот № 1. Земельный участок площадью 0,0918 га

Адрес — г. Слуцк, ул. Серяжская, У-1.

Начальная цена — 7350,45 рубля (примерно $2691 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Лот № 2. Земельный участок площадью 0,1171 га

Адрес — г. Слуцк, ул. Серяжская, У-2.

Начальная цена — 9376,23 рубля (примерно $3433 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Лот № 3. Земельный участок площадью 0,0918 га

Адрес — г. Слуцк, ул. Серяжская, У-3.

Начальная цена — 7350,45 рубля (примерно $2691 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Лот № 4. Земельный участок площадью 0,1314 га

Адрес — г. Слуцк, пер. Красноармейский 3-й, 11.

Начальная цена — 16 307,58 рубля (примерно $5970 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Лот № 5. Земельный участок площадью 0,1 га

Адрес — г. Слуцк, ул. Заможная, У-8.

Начальная цена — 8 726,1 рубля (примерно $3195 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Лот № 6. Земельный участок площадью 0,1 га

Адрес — г. Слуцк, ул. Заможная, У-9.

Начальная цена — 8726,1 рубля (примерно $3195 по курсу Нацбанка на 9 января 2023 года).

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.