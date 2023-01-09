Курение кальяна — своеобразная мода, особенно у молодёжи. Бытует мнение, что это занятие безопасно и никак не вредит здоровью. В чём разница между вдыханием паров из кальяна и сигаретами, какие вещества провоцируют болезни, объясняют специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

В кальяне используется специальный табак (обычно ароматизированный), а вместо воды, как охладителя, нередко — безалкогольные и спиртные напитки.

Одна порция кальяна равна 100 выкуренным сигаретам

Арифметика тут простая. В среднем одна сессия кальяна длится от 15 до 90 минут. Курильщик за это время делает 50-200 затяжек, каждая из которых содержит от 0,15 до 1 литра дыма. Следовательно, курильщик кальяна за один сеанс курения может вдохнуть в себя больше дыма, чем при курении 100 сигарет.

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Повреждается мозг, сердце, печень…

Угли кальяна, раскаляясь до 600-650 градусов, молниеносно поставляют в мозг курильщика углекислый газ, который приводит к острейшему кислородному голоданию, что повреждает клетки мозга, сердца, печени и почек.

Поскольку температура вдоха при курении кальяна ниже, чем при курении сигарет из-за прохождения дыма через жидкость колбы, кальянному курильщику приходится вдыхать дым с усилием. Поэтому химические вещества глубоко проникают в клетки и травмируют слизистую и эпителий ротовой полости, дыхательного тракта и лёгких.

Что содержится в парах кальяна

• При исследовании различных видов табака для кальяна в Саудовской Аравии обнаружили высокий уровень никотина (в 10 раз выше, чем в сигаретах), что повышает общий никотин в плазме крови на 20%. Эти данные полностью опровергли миф о существовании безникотинового табака для кальяна.

• Дым кальяна содержит столько же углекислого газа, дёгтя и тяжёлых металлов, что и обычные сигареты. Содержание бериллия, хрома, кобальта и никеля в дыме кальяна во много раз выше, чем в сигаретном дыме.

• При прохождении дыма через воду количество никотина, фенола, бензопирена и других вредных веществ и смол уменьшается весьма незначительно. Поэтому вред организму наносится немалый.

• В организме курильщиков кальяна повышен уровень монооксида углерода. А именно этот газ увеличивает сердечные сокращения и вызывает эффект опьянения.

• При курении кальяна обычно используется фольга, которая при нагревании от угля производит канцерогенные алюминиевые пары, которые крайне вредны.

Что ждёт курильщиков кальяна

Вследствие высокой токсичности у кальянных курильщиков возрастает риск возникновения:

рака лёгкого — в 2 раза,

сердечно-сосудистых заболеваний — в 2,2 раза,

респираторных заболеваний и ринитов — в 2,3 раза,

альвеолита — в 3,7 раза,

мужского бесплодия — в 2,5 раза,

остеопороза и патологий ротовой полости — в 3-5 раз.

Что ещё:

Ожоги ротовой полости и дыхательных путей;

Хроническая обструктивная болезнь лёгких;

Деструктивные изменения лёгочной ткани;

Курение кальяна одной компанией создаёт высочайший риск заражения туберкулёзом, если болен один человек;

Снижение иммунитета;

Инфекционные заболевания: герпес, гепатит.

Возникает зависимость

Всякий табак содержит яд, вызывающий зависимость — никотин, который является одним из регуляторов количества потребления табака. Заядлый курильщик кальяна объясняет, что он не может не курить кальян более двух дней. Этот срок связан с котонином (cotinine), полураспад которого колеблется между 15 и 20 часами, что свидетельствует о наличии зависимости.

Опасности пассивного курения: