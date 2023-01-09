Слуцкий райисполком определил объекты, где осуждённые будут отбывать наказание — общественные работы.

Перечень объектов по Слуцкому району:

Слуцкое ЖКХ; «Слуцкторг»; Универмаг «Слуцк»; Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома; Беличский сельисполком; Бокшицкий сельисполком; Весейский сельисполком; Греский сельисполком; Гацуковский сельисполком; Знаменский сельисполком; Исернский сельисполком; Кировский сельисполком; Козловичский сельисполком; Первомайский сельисполком; Покрашевский сельисполком; Рачковичский сельисполком; Серяжский сельисполком; Сорогский сельисполком.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, на какие общественные работы в Слуцком районе отправят нарушителей в 2023 году.

Реклама

СПРАВКА. Общественные работы заключаются в выполнении правонарушителем бесплатных работ в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Они направлены на достижение общественно полезных целей. Сущность общественных работ заключается в том, чтобы правонарушитель с целью исправления причинённого им вреда выполнял работы бесплатно на благо общества.

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.