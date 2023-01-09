Слуцкий райисполком определил объекты, где осуждённые будут отбывать наказание — общественные работы.
Перечень объектов по Слуцкому району:
- Слуцкое ЖКХ;
- «Слуцкторг»;
- Универмаг «Слуцк»;
- Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома;
- Беличский сельисполком;
- Бокшицкий сельисполком;
- Весейский сельисполком;
- Греский сельисполком;
- Гацуковский сельисполком;
- Знаменский сельисполком;
- Исернский сельисполком;
- Кировский сельисполком;
- Козловичский сельисполком;
- Первомайский сельисполком;
- Покрашевский сельисполком;
- Рачковичский сельисполком;
- Серяжский сельисполком;
- Сорогский сельисполком.
Ранее «Кур’ер» рассказывал, на какие общественные работы в Слуцком районе отправят нарушителей в 2023 году.
СПРАВКА. Общественные работы заключаются в выполнении правонарушителем бесплатных работ в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Они направлены на достижение общественно полезных целей. Сущность общественных работ заключается в том, чтобы правонарушитель с целью исправления причинённого им вреда выполнял работы бесплатно на благо общества.
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