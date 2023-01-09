Слуцкий райисполком определил объекты, где осуждённые будут отбывать наказание — общественные работы.

Перечень объектов по Слуцкому району:

  1. Слуцкое ЖКХ;
  2. «Слуцкторг»;
  3. Универмаг «Слуцк»;
  4. Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома;
  5. Беличский сельисполком;
  6. Бокшицкий сельисполком;
  7. Весейский сельисполком;
  8. Греский сельисполком;
  9. Гацуковский сельисполком;
  10. Знаменский сельисполком;
  11. Исернский сельисполком;
  12. Кировский сельисполком;
  13. Козловичский сельисполком;
  14. Первомайский сельисполком;
  15. Покрашевский сельисполком;
  16. Рачковичский сельисполком;
  17. Серяжский сельисполком;
  18. Сорогский сельисполком.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, на какие общественные работы в Слуцком районе отправят нарушителей в 2023 году.

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СПРАВКА. Общественные работы заключаются в выполнении правонарушителем бесплатных работ в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Они направлены на достижение общественно полезных целей. Сущность общественных работ заключается в том, чтобы правонарушитель с целью исправления причинённого им вреда выполнял работы бесплатно на благо общества.

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