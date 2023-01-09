В группе «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» в соцсети «ВКонтакте», которую ведёт слуцкий юрист Иван Райкевич, подписчица рассказала историю, которая произошла в одном из магазинов.

«Работала представителем бытовой техники. Приобрели мультиварку, приносят через пару дней и орут, просят материальный ущерб возместить, — написала девушка. — Поставили, значит, они этот электроприбор на газ (присутствие электрошнура их вообще, видимо, не смущало и пластиковый корпус тоже), наложили продуктов, включили газ и начали готовить. Начался пожар, вонь от пластика и всего неимоверная, стали тушить всё это дело одеялом, вызвали пожарных.

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Пожарные, мягко говоря, в шоке. Люди (покупатели мультиварки. — Прим.ред.) не пожилые, лет 45 (и как дожили до таких лет). В общем, пришли в магазин требовать деньги за мультиварку и испорченное одеяло».

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