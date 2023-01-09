Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 2 по 8 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Сечко (@juliasechko)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от полина леоненко (@poli_leonenko_0810)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Шарай (@vl.sharai_12)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Andreiouk (@artem_andreiouk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frosia Cherry (@efrasiniaslytsk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @katerinapedko

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Севрук (@sevruktim)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Фокина (@kristinkagnomik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Шиянова (@shiyanova_yana)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

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