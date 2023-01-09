Людмила Мазникова, директор Слуцкого городского Дома культуры, оставит свою должность 18 января. Она уходит на заслуженный отдых после 22 лет руководства ГДК. Об этом сама Людмила Ивановна сказала корреспонденту «Кур’ера».

Людмила Мазникова работает в Слуцком городском Доме культуры с 1987 года. В должности директора — с 2001 года.

Реклама

При руководстве Людмилы Ивановны в Слуцком ГДК работали и продолжают работать многочисленные объединения по самым разным направлениям — от хореографии до вытинанки, от аэробики до театра. Коллектив Слуцкого городского Дома культуры и его отдельные работники неоднократно попадали на районную Доску почёта, а артисты, художники, актёры, танцоры и музыканты из Дома культуры снискали множество наград различных фестивалей и конкурсов. ГДК предоставляет площадку и для неформальных, альтернативных культурных объединений. За эти 22 года он стал репетиционной точкой для слуцких рок-коллективов, таких как RiverStone, «Доктор Джокер», «Точка возгорания» и многих других. Коллектив Дома культуры участвует в подготовке культурных событий Слуцка: устраивает юбилеи города, концерты на День Независимости, театрализации на День Победы, новогодние шоу и многие другие мероприятия.