Все приёмы нотариусов жителей агрогородков и деревень будут проходить с 10 до 12 часов.

Январь

а/г Греск, приём: 11 января; адрес: ул.Школьная, нотариус: Саванович Наталья Владимировна; тел.: 5 37 09;

а/г Исерно, приём: 13 января; адрес: ул.Первомайская, 68, нотариус: Геджати Елена Сергеевна; тел.: 4 80 20;

а/г Лядно, приём: 19 января; адрес: ул.М.Горького, 39, нотариус: Антоник Татьяна Александровна; тел.: 5 27 01;

а/г Октябрь, приём: 26 января; адрес: ул.Советская, 32, нотариус: Колос Светлана Викторовна; тел.: 4 80 23.

Февраль

а/г Подлесье, приём: 8 февраля; адрес: ул.Молодёжная, 3а, нотариус: Антоник Татьяна Александровна; тел.: 5 27 01;

а/г Летковщина, приём: 9 февраля; адрес: ул.Центральная, 1, нотариус: Геджати Елена Сергеевна; тел.: 4 80 20;

д. Гольчичи, приём: 10 февраля; адрес: ул.Центральная, 4а, нотариус: Саванович Наталья Владимировна; тел.: 5 37 09;

д. Сороги, приём: 15 февраля; адрес: ул.Школьная, 46, нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна; тел.: 4 15 05;

д. Серяги, приём: 22 февраля; адрес: ул.Молодёжная, 1а, нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна; тел.: 4 80 21;

а/г Заполье, приём: 16 февраля; адрес: ул.Десятины, здание сельсовета, нотариус: Колос Светлана Викторовна; тел.: 4 80 23;

а/г Лучники, приём: 23 февраля; адрес: ул.Цикова, 5а, нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна; тел.: 4 15 05.

Март

д. Беличи, приём: 2 марта; адрес: ул.Центральная, 54, нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна; тел.: 4 80 21;

а/г Гацук, приём: 9 марта; адрес: ул.Административная, 1, нотариус: Геджати Елена Сергеевна; тел.: 4 80 20;

д. Селище, приём: 10 марта; адрес: ул.Колхозная, 1а, нотариус: Саванович Наталья Владимировна; тел.: 5 37 09;

д. Кирово, приём: 15 марта; адрес: ул.Надречная, 2а, нотариус: Антоник Татьяна Александровна; тел.: 5 27 01;

а/г Весея, приём: 22 марта; адрес: ул.Новая, 2, нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна; тел.: 4 15 05;

д. Новые Рачковичи, приём: 23 марта; адрес: ул.Центральная, 14, нотариус: Колос Светлана Викторовна; тел.: 4 80 23;

д. Покрашево, приём: 30 марта; адрес: ул.Губина, 43, нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна; тел.: 4 80 21.

Телефонный код Слуцка: 801795.