«Найти в Слуцке квартиру в аренду за адекватные деньги — непростое дело. Спрос, видимо, больше предложения, поэтому цена не всегда соответствует качеству», — такой вывод сделал случчанин Александр на личном опыте. Он поделился с газетой «Кур’ер», как искал квартиру для гостей, приехавших к нему на восемь суток.

Гостиницы и частные гостевые дома

«Ко мне в гости приехали родители, им нужно было жильё на 8 суток, — рассказал Александр. — Дополнительная сложность была в том, что заселиться нужно было сразу. Для них ключевую роль играла цена, искали варианты подешевле.

Поиски начались стандартно — с просмотра в интернете предложений гостиниц и обзвона объявлений.

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В гостинице «Слуцк» стоимость номера — 69 рублей в сутки. На нужный срок выходит 552 рубля. В частных гостевых домах предлагают ещё дороже — от 100 рублей в сутки. Мы решили от этого варианта отказаться в пользу квартиры.

Квартира без двери в туалет, но «по низу рынка»

Поиск начали с объявлений о долгосрочной аренде. Их было немного, а цена на квартиры начиналась от $75 в месяц. Хозяева говорили, что ищут квартирантов на длительный срок с предоплатой за 2-3 месяца. Понятно, что это не наш вариант.

Один мужчина предлагал квартиру с таким минусом — в ней не было двери в туалет. Но когда он узнал, что нам нужно на 8 суток, то бросил трубку.

За новогоднюю ночь нужно доплатить в 2-3 раза больше

В объявлениях на некоторых сайтах цена посуточной аренды указана от 15 рублей, но это приманка. Никто реально такой цены не предложил. По факту она начинается от 50 рублей в сутки.

Разговоры с арендодателями проходили по-разному. Одни отвечали холодно, другие, услышав про родителей, сопереживали и старались помочь в поиске. Из разговора мы узнали, что многие хозяева, сдающие квартиры, друг друга знают и держат примерно одну цену. В Слуцке она начинается от 50 рублей в сутки и выше. А новогодняя ночь — от 100 до 250 рублей.

Пыль на полках, сломанный чайник и скрипучий пол

После десятков звонков стало понятно, что дешевле чем за 50 рублей в сутки мы квартиру не найдём. Времени на осмотр квартир не было, поэтому просто забронировали один из вариантов по описанию.

Квартира оказалась со старой мебелью и скрипучими полами. Когда родители заселились, то на полках в шкафах была пыль, заметно, что там давно не убирали. Прокуренные комнаты от прошлых жильцов долго выветривали. Электрический чайник работал, но при этом плавился и дымился. Хорошо, что у нас была возможность заменить его на свой.

Норма или аномалия

В целом проживание обошлось в 450 рублей (в том числе — 100 рублей за новогоднюю ночь). Этих денег эта квартира однозначно не стоит. Жаль, что у нас не было времени на поиски, а то, может, нашли бы вариант получше.

Мы много путешествуем по Беларуси. В разных городах останавливались за такие деньги в квартирах с отличным ремонтом, про некоторые даже не скажешь, что они сдаются как дома. А в Слуцке какая–то аномалия: квартиры дорогие, но убитые».

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