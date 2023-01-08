Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Чтобы правильно войти в новый 2023 год, в восьмом выпуске мы покажем один из самых уютных населённых пунктов, где нет ни железной дороги, ни больших предприятий, но при этом он признаётся чуть ли не наиболее комфортным для проживания. Наверняка вы тут не были, а многие и вовсе не знают, в какой части Беларуси находятся Лельчицы.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Есть такие места, в которые редко добираются путешественники. Во-первых, все привыкли думать, что смотреть там решительно нечего. Во-вторых, логистика не добавляет удобства: добираться до таких локаций затруднительно.

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Следовательно, нужно или чересчур много желания, или близкие/друзья, чтобы был повод туда заглянуть. В моём случае совпали оба условия. Значит, пора отправляться в дорогу, чтобы показать вам населённый пункт, куда вряд ли забиралось хоть с десяток случчан, — Лельчицы.

Удивительно, но, обладая населением больше, чем в любом из соседних с нами городов — Любань, Старые Дороги, Копыль, Клецк или Узда, — Лельчицы не являются собственно городом, а именуются «всего-навсего» городским посёлком. Впрочем, вряд ли местные переживают по этому поводу, ведь Лельчицы постоянно признаются в топе лучших райцентров Гомельской области.

Ещё один удивительный факт: из 118 районов Беларуси Лельчицкий район по площади занимает 3-е место в стране и превосходит Слуцкий почти в 2 (!) раза. Бескрайние просторы, болота, леса, леса и ещё раз леса. Грибы, черника, клюква — любителям грибов и ягод тут просто настоящий рай!

Несмотря на отсутствие в ближайших как минимум 50 километрах с любой стороны железной дороги, а также известных в стране предприятий (ближайшее из крупных предприятий — щебзавод «Глушкевичи» — располагается на расстоянии 50 км от райцентра). Лельчицы вовсе не производят впечатление какого-то отсталого местечка. Скорее наоборот, тут уютно, красиво и ухоженно. До Киева отсюда ближе, чем до Минска, и украинские слова можно услышать повсеместно.

Что точно понравится всем, так это погода. Лельчицы не зря считаются одним из самых тёплых населённых пунктов в Беларуси. Эх, были бы тут озёра или туристическая инфраструктура, вполне можно было бы «зависнуть» на несколько дней.

Впрочем, не будем философствовать, а пройдёмся по Лельчицам. Погнали!

Центральная площадь с фонтаном

Детская библиотека. На здании написано следующее: «С глубочайшей признательностью читатели и сотрудники Лельчицкой районной детской библиотеки, центра для детей и юношества благодарят областной и районный исполнительные комитеты, немецкую общественную организацию «Круг друзей – детям Чернобыля» г. Оденбаха и всех добрых людей, внесших свой вклад в возведение этого Дома книги».

Кафе «Уборть». Это не выдуманное название, именно так именуется главная река в Лельчицком районе.

Местная автостанция.

Городской центр культуры.

А это уже возле взрослой библиотеки.

Райисполком.

Кинотеатр «Партизан».

Здание галантереи.

Владимир Ильич в Лельчицах очень решителен, но при этом не стоит, как во всех городах, а взирает сидя. Ещё один необычный факт: во времена оккупации пьедестал был огневой точкой, а в мирное время на постамент водрузили этот памятник вождю.

Местный ресторан.

Музей.

Свято-Троицкая церковь. Несмотря на свою молодость (построена в конце прошлого века), она выглядит действительно органично.