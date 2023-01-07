Рецессия мировой экономики в 2023 году неизбежна в силу того, что происходит замедление экономик США, ЕС и Китая и весь мир испытывает последствия «спецоперации» России в Украине. Такое мнение высказала Кристалина Георгиева, исполнительный директор Международного валютного фонда, в интервью каналу CBS.

Глава МВФ уточнила, что, скорее всего, США смогут избежать деградации экономики, а вот половину стран ЕС затронет жёсткая рецессия, поскольку они «очень сильно пострадали» от последствий «спецоперации» в Украине.

Сложным будет текущий год для Китая, где «впервые за 40 лет экономический рост будет на уровне или ниже глобального роста», прогнозирует Георгиева.

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Мировая экономика вряд ли сможет вырасти больше чем на 2,7%, подсчитали эксперты МВФ. Для сравнения: в 2021 году глобальный рост оценивался в 6%, в 2022-м — только 3,2%, пишет Office Life.