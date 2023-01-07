Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту в одноименном фильме 1968 года, подали судебный иск к киностудии Paramount Pictures. Об этом пишет Variety.

71-летняя Хасси и 72-летний Уайтинг обвинили киностудию в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Они потребовали от Paramount более $500 млн из-за постельной сцены в фильме «Ромео и Джульетта», сообщает People.

На момент съёмок фильма Уайтингу было 16 лет, Хасси — 15. В иске они заявили, что режиссёр картины Франко Дзеффирелли (умер в 2019 году) якобы обманом уговорил их на постельную сцену с обнажёнными телами. Как сказано в иске, в фильме были показаны ягодицы Ромео и грудь Джульетты.

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До 1 января в штате Калифорния был временно отменён срок давности для подачи заявлений о сексуализированном насилии, пережитом в подростковом возрасте, — и в суды штата поступили тысячи новых заявлений о «старом» насилии.