Предприятие «Белтехосмотр» рассказало, сколько разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдано в 2022 году. Белорусские водители прошли гостехосмотр 1,34 млн раз, что на 15,8% меньше показателя за 2021 год (1,59 млн разрешений), сообщает организация.

Физические лица за 2022 год получили 1,1 млн разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении (82,4% от общего количества).

Количество полученных разрешений на допуск к дорожному движению снижалось в Беларуси в течение почти всего года. Только в октябре активность в получении разрешений выросла на 15% к уровню октября 2021 года, похожая ситуация с ещё большим ростом наблюдалась и в ноябре, пишет Office Life.

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Дело в том, что с октября отсутствие техосмотра в Беларуси начали определять камеры фотофиксации. В первый раз водитель машины с непройденным ТО получает предупреждение, во второй — штраф в размере 0,5 базовой величины, в последующие разы — по две базовые (с 1 января 2023 года базовая величина составляет 37 рублей).

Впрочем, и 2021 год тоже был нетипичным. Тогда показатели прохождения техосмотра сильно выросли за счёт отвязки ТО от транспортного налога. Техосмотр подешевел, что и стало причиной роста обращений водителей на станции диагностики.

А вот в 2020 году цифры совсем другие. В тот год «Белтехосмотр» выдал всего 726 тыс. разрешений на допуск ТС к дорожному движению.

В рекордном же для Беларуси по количеству техосмотров 2013 году организация выдала 1,87 млн разрешений.