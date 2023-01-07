В Слуцке «Аватар-2» конкурирует с «Чебурашкой». Фото

В кинотеатре «Беларусь» аншлаг. Все билеты на сегодня разобрали за 10 минут. Вот на втором фото табло на завтра, 8 января. Да, это не второй «Аватар». Это на фильм «Чебурашка». Хотя на «Аватар-2» тоже раскупают заранее.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».