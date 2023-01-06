Случчанка Евгения конфликтует с мамой из-за того, что та не пользуется новыми вещами, а складывает их. Одежду и бытовые предметы использует до тех пор, пока совсем не придут в негодность. Слуцкий психолог Марина Чижик разобрала, почему это нельзя назвать бережливостью, и объяснила, чем опасен синдром отложенной жизни.

Подарки складывает

«Мне 45 лет, а маме — 70. В эти праздники почти поссорились. Я не подарила ей желаемый блендер, который она просила, а принесла букет цветов и набор сухофруктов. И дело совсем не в деньгах, моей скупости или обидчивости мамы. Я устала от того, что мои подарки она просто складывает, — рассказала Евгения. — Понять этого не могу. Да, когда мы с братом росли, родители работали и старались, чтобы голодными и раздетыми даже в тяжёлые годы никогда не были. У меня муж и двое детей, особых трудностей с деньгами нет. Мама живёт на пенсию, да и мы с братом подбрасываем при необходимости.

Демонстрирует, что у неё есть

Зная бережливость мамы, стараюсь ей дарить качественные и нужные вещи. Накануне праздника за месяц спрашиваю, что ей хочется, и ищу именно это. Но она не пользуется подаренными вещами. Ни новым пледом, постельным бельём, платьем, сапогами, утюгом или пылесосом. У всех подарков судьба одинаковая — стоять в шкафах. Всю жизнь откладывает на потом. Мама мне показывает, что где лежит, и говорит, что платье наденет на свадьбу внучки, новое бельё постелет, когда прежнее порвётся. Убеждает меня, что пылесос «пусть слабенько, но пыль тянет». Когда приходят её подруги, она с удовольствием демонстрирует, что у неё есть. И те (была свидетельницей) её поддерживают: «И правильно, пусть лежит, чего хорошее-то доставать, если старое работает». Разговаривала с мамой не раз — не понимает. Её старый пылесос я сама на «мусорку» вывезла. Так она обиделась и даже заплакала, что хорошую вещь выкинули. А судя по тому, что подарки она определённые просит, то понимает, что старые вещи пора менять. Как её переубедить? Так хочется, чтобы она пожила комфортно».

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Синдром отложенной жизни

«Поведение мамы иллюстрирует один из симптомов синдрома отложенной жизни, — считает слуцкий психолог Марина Чижик. — К бережливости это мало имеет отношение. Женщина постоянно ожидает лучших событий, считая, что сейчас не время пользоваться новым пылесосом или спать на новом белье. Она откладывает реализацию своих желаний, поэтому живёт в режиме ожидания. Так работает защитный механизм психики. Причины его возникновения могут быть в прошлом: тяжёлое детство, тяжёлый труд, отсутствие определённых благ, низкая самооценка, родительские установки («не пользуйся новым, пока старое не сломается», «этот сервиз для гостей», «это платье на выход», «окончишь вуз, тогда и поговорим»).

Но и в настоящем времени есть несколько сценариев такого синдрома:

«Ипотечный» — поедем в отпуск, когда выплатим ипотеку;

«Родительский» — разведусь с агрессивным мужем, когда ребёнок окончит школу;

«Директорский» — женюсь, когда заработаю много денег и т.д.

Человек с синдромом отложенной жизни на протяжении многих лет живёт в предвкушении определённого момента, после которого наконец-то начнётся настоящая жизнь. В результате качество жизни этих людей неизбежно снижается. Синдром отложенной жизни не только приводит к неврозам, но особенно часто — к утрате способности получать удовольствие, потере мотивации к деятельности. Человек не живёт полноценно, а, по сути, мучается и считает такое состояние нормой.

Как помочь маме изменить установки

Проанализировать поведение мамы и её окружения, чтобы понять, что мешает ей жить с комфортом здесь и сейчас. Возможно, на неё влияет мнение подруг, на которое она ориентируется. Ей важно, чтобы она получала их одобрение. Возможно, что и они в быту придерживаются тех же принципов, или не имеют возможности покупать новые вещи, или им некому их дарить. Поговорить доброжелательно с мамой и о том, как ей вредит такая «экономия». Выработать тактику постепенности: в этом месяце мы достаём новый пылесос, в следующем – новое постельное бельё и так далее. Можно пойти на компромисс: вы продаёте старые мамины вещи или увозите их. Хвалите маму и подчёркивайте, что она достойна лучшего — это повысит её самооценку. Только менять нужно не всё и не сразу. Ведь пожилые люди воспринимают перемены болезненно. Расскажите маме о преимуществе, например, новых электроприборов, как они улучшат качество её жизни. Мало подарить нужный подарок, стоит показать плюсы и научить пользоваться. Попросить примерить обнову, подчеркнуть, как идёт этот фасон, скрывает недостатки, подчёркивает достоинства. То есть адаптировать подарок к окружающей жизни.

У данного синдрома много симптомов: это не только накопительство и собирательство, как в данном случае, но и неумение жить здесь и сейчас. Ожидание определённых событий, чтобы разрешить себе порадоваться. Своеобразный запрет на спонтанные позитивные чувства, а привязывание их к определённым событиям.

Возможно, это также следствие нашего менталитета, и многие люди с этим сталкиваются. Они не живут настоящим, а ждут, ждут и ждут.

Кто хочет более подробно узнать, как справиться с синдромом отложенной жизни, почитайте эти книги: