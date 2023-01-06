Российские военные, а также вооружение и различная техника продолжают прибывать в Беларусь для укрепления региональной группировки войск, сообщили в Минобороны Беларуси.

«С прибывающими подразделениями на полигонах Беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

Также пройдут совместные лётно-тактические учения. От российской стороны в них задействованы воздушно-космические силы.

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Минобороны отмечает комплексный характер подготовки группировки и подчёркивает, что это делается «исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ».

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в своём Twitter написал, что «мероприятия не направлены против третьих стран».

Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «на западных границах Союзного государства».

Первые эшелоны с российскими военными Беларусь встретила 15 октября. Этот процесс идёт поэтапно, пишет Office Life.

В Пентагоне следят за развёртыванием войск в Беларуси, но пока не видят, чтобы эта группировка могла оказать какое-то влияние на происходящее на поле боя в Украине.