С 4 января на сайте Минского областного института развития образования открыто интернет-голосование среди 112 участников конкурса «Ученик года Минской области – 2022».
Финал конкурса «Ученик года Минской области-2022» состоится 13 января 2023 года в СШ № 25 г. Борисова. Он завершит проведение на Минщине Республиканской благотворительной акции «Наши дети».
Голосование завершится 12 января 2023 года в 9.00. Проголосовать за случчан можно здесь.
Слуцкий район представлен следующими учениками:
Анастасия Кудёлко, 9 класс, СШ №11, номинация «Проектная деятельность»
Достижения:
- призёр XVIII Международной научной конференция «Молодежь в науке 2.0’21» (2021 год);
- финалист Республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» (2021 год);
- победитель XIII турнира юных физиков Минской области (2021 год);
- победитель районного этап Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтелект» (2022 года);
- победитель XXI научно-практической конференция «Старт в инновации» (2022 год);
- призёр региональной научно-практической конференция учащихся «Творчество юных» (2022 года);
победитель областного этапа Республиканского конкурса технического творчества и робототехники учащейся молодежи “TechSkills” — в номинации «Кегельринг» (2022 год).
Иван Лабкович, 10-й класс, СШ №6, номинация «Спортивная деятельность»
Достижения:
- диплом 2 степени в командном чемпионате Белорусской федерации ориентирования в группе М16;
- диплом 3 степени в Туристическом слете учащихся Союзного государства по ориентированию на местности в командном зачёте;
- диплом 1 степени в первенстве Беларуси по спортивному ориентированию на длинной дистанции среди юношей и девушек в группе М16;
- диплом 2 степени в эстафете среди юношей в соревнованиях по ориентированию спортивному Республиканской спартакиады среди детей и молодежи в группе М16,
- диплом 1 степени по результатам 49-х традиционных республиканских сборов по спортивному ориентированию «Майская многодневка 2022» в группе М16;
- диплом 2 степени в ориентировании по памяти в программе 49-х традиционных республиканских сборов по спортивному ориентированию «Майская многодневка 2022».
Дарья Семенова, 11-й класс, СШ №13, номинация «Общественная деятельность»
Достижения:
- заместитель секретаря первичной организации БРСМ школы;
- волонтёр ОО «БРСМ» «Доброе сердце»;
- волонтёр клуба ЮНЕСКО.
Александр Сытин, 11-й класс, слуцкая гимназия № 1, номинация «Учебная деятельность»
Достижения:
- обладатель диплома I степени третьего этапа Республиканской олимпиады по математике, диплома III степени заключительного этапа Республиканской олимпиады по математике;
- член БРСМ;
- принимает участие в информационно-образовательном проекте «Школа Активного Гражданина»;
- является активным участником районных и областных турниров по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», «Своя игра».