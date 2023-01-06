С 4 января на сайте Минского областного института развития образования открыто интернет-голосование среди 112 участников конкурса «Ученик года Минской области – 2022».

Финал конкурса «Ученик года Минской области-2022» состоится 13 января 2023 года в СШ № 25 г. Борисова. Он завершит проведение на Минщине Республиканской благотворительной акции «Наши дети».

Голосование завершится 12 января 2023 года в 9.00. Проголосовать за случчан можно здесь.

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Слуцкий район представлен следующими учениками:

Анастасия Кудёлко, 9 класс, СШ №11, номинация «Проектная деятельность»

Достижения:

призёр XVIII Международной научной конференция «Молодежь в науке 2.0’21» (2021 год);

финалист Республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» (2021 год);

победитель XIII турнира юных физиков Минской области (2021 год);

победитель районного этап Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтелект» (2022 года);

победитель XXI научно-практической конференция «Старт в инновации» (2022 год);

призёр региональной научно-практической конференция учащихся «Творчество юных» (2022 года);

победитель областного этапа Республиканского конкурса технического творчества и робототехники учащейся молодежи “TechSkills” — в номинации «Кегельринг» (2022 год).

Иван Лабкович, 10-й класс, СШ №6, номинация «Спортивная деятельность»

Достижения:

диплом 2 степени в командном чемпионате Белорусской федерации ориентирования в группе М16;

диплом 3 степени в Туристическом слете учащихся Союзного государства по ориентированию на местности в командном зачёте;

диплом 1 степени в первенстве Беларуси по спортивному ориентированию на длинной дистанции среди юношей и девушек в группе М16;

диплом 2 степени в эстафете среди юношей в соревнованиях по ориентированию спортивному Республиканской спартакиады среди детей и молодежи в группе М16,

диплом 1 степени по результатам 49-х традиционных республиканских сборов по спортивному ориентированию «Майская многодневка 2022» в группе М16;

диплом 2 степени в ориентировании по памяти в программе 49-х традиционных республиканских сборов по спортивному ориентированию «Майская многодневка 2022».

Дарья Семенова, 11-й класс, СШ №13, номинация «Общественная деятельность»

Достижения:

заместитель секретаря первичной организации БРСМ школы;

волонтёр ОО «БРСМ» «Доброе сердце»;

волонтёр клуба ЮНЕСКО.

Александр Сытин, 11-й класс, слуцкая гимназия № 1, номинация «Учебная деятельность»

Достижения: