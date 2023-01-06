В дни светлого праздника Рождества Христова хочу пожелать всем верующим в чудо Боговоплощения помнить о важности этого события.

Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь! — поёт церковь нам из года в год, на протяжении многих столетий. Потому что человечество нуждается в этом снова и снова.

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За праздничной суетой, за приготовлением трапезы и выбором подарков для близких мы упускаем из вида суть праздника. Бог так возлюбил мир, что послал своего единородного Сына, чтобы Он, живя среди людей, научил их самому главному — быть человеком. А для этого Сын Божий приносит себя в жертву за каждого из нас.

И в честь этого события вся вселенная благодарит Творца. Выбирая подарки близким, необходимо помнить, что Господь тоже ожидает от нас даров. Даров любви, милосердия, заботы о ближних, сострадании. Не можем мы быть счастливы, если знаем, что кто-то в этот момент нуждается, страдает, гибнет. А потому, до тех пор пока в мире есть страдания, Христос будет рождаться вновь и вновь.

Вместе с пожеланиями здоровья, мира и благополучия я хочу, чтобы мы употребляли свои возможности на благо тех, кто нуждается в помощи. Христос родился! Бог воплотился! С праздником!