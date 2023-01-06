Мы уже писали, что в Беларуси заработал Единый реестр пустующих домов. «Кур’ер» протестировал новый ресурс и обнаружил, что в Слуцком районе зарегистрированы 44 пустующих дома.

Для того, чтобы просмотреть данные о пустующих домах района, нужно на главной странице реестра (eri2.nca.by) в окошке регистрации нажать кнопку «Войти как гость», после этого появится страница, где можно ввести параметры объекта, о котором вы хотите узнать. Во вкладке «Вид» нужно выбрать «Дом», а во вкладке «Адрес» — «обл. Минская», а затем «р-н Слуцкий». После этого нажать на кнопку «Поиск» внизу.

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Под страницей параметров появится перечень объектов, которые соответствуют указанным параметрам. Мы можем увидеть, что в реестре есть информация о 44-х пустующих домах Слуцкого района.

Для того, чтобы увидеть подробную информацию о конкретном доме, нужно просто нажать на строчку с его наименованием. Появится окошко с такой информацией как износ дома, материал стен, назначение строения, количество этажей, площадь, дата ввода в эксплуатацию, дата осмотра, размер.