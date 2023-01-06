Мы уже писали, что в Беларуси заработал Единый реестр пустующих домов. «Кур’ер» протестировал новый ресурс и обнаружил, что в Слуцком районе зарегистрированы 44 пустующих дома.

Для того, чтобы просмотреть данные о пустующих домах района, нужно на главной странице реестра (eri2.nca.by) в окошке регистрации нажать кнопку «Войти как гость», после этого появится страница, где можно ввести параметры объекта, о котором вы хотите узнать. Во вкладке «Вид» нужно выбрать «Дом», а во вкладке «Адрес» — «обл. Минская», а затем «р-н Слуцкий». После этого нажать на кнопку «Поиск» внизу.

Реклама
пустующие дома, Слуцкий район, реестр пустующих домов
Скриншот Единого реестра пустующих домов

Под страницей параметров появится перечень объектов, которые соответствуют указанным параметрам. Мы можем увидеть, что в реестре есть информация о 44-х пустующих домах Слуцкого района.

пустующие дома, Слуцкий район, реестр пустующих домов

Для того, чтобы увидеть подробную информацию о конкретном доме, нужно просто нажать на строчку с его наименованием. Появится окошко с такой информацией как износ дома, материал стен, назначение строения, количество этажей, площадь, дата ввода в эксплуатацию, дата осмотра, размер.