«С праздником, друзья! С Рождеством Христовым!

Сегодня хочется сказать большое спасибо УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» за внимание, за подарочки для наших проживающих Грозовского дома-интерната. Храни вас Боженька! Пусть счастье будет там, где вы!»

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