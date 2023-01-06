В редакцию «Кур’ера» позвонил случчанин Александр и рассказал, что вопрос, который поднимали пассажиры городских автобусов осенью, так и не разрешился.

Напомним, что случчане в ноябре 2022 года рассказывали, как нестыковка автобусов во время пересадки приводит к тому, что они опаздывают на работу или вынуждены вызывать такси.

«Есть у нас район Новодворцы, который застраивается. Добраться оттуда до вокзала — больной вопрос, — рассказал Александр. — В идеале вроде всё получается: сел на №20, доехал до ДК. Перешёл дорогу, пересел на №17 — и до вокзала. Но на практике так выходит не всегда. Например, утром №20 приходит на остановку «Дом культуры» в 7.04. А №17, двигаясь с «Чехова» в сторону вокзала, должен быть в 7.07. Если он отправился раньше — всё, ты уже не попадаешь!»

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Елена, ещё одна жительница Новодворцев, также рассказала, как нестыковка автобусов при пересадке затрудняет жизнь. «Мой автобус, на котором еду на работу в деревню, уходит от автовокзала в 7.20, — говорила она. — Вроде всё по расписанию нормально: из Новодворцев «двадцатка» выходит в 6.54, у ДК она в 7.04. Но на №17 успею, только если он придёт, как написано в расписании, — в 7.07! А часто уходит раньше. И ведь я не одна такая. Бегу к нему галопом, и за мной ещё несколько человек. Ведь для нас других вариантов нет».

О чём просят пассажиры

«Мы ведь не просим пускать дополнительные автобусы или сдвигать расписание, — говорит Александр. — Просто просим водителей автобусов №17 не уезжать с этой остановки раньше, чем указано в расписании. Это не трудно, а у нас станет одной проблемой меньше!»

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