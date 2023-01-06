На этой и прошлой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали опрошенные нами жители Слуцка и деревни Беличи, а также победители премии «Instagram года».

Юрий Жакенов

Юрий Жакенов — житель Слуцка, один из участников уличного опроса «Кур’ера». Он работает художником-оформителем в Слуцком краеведческом музее. Юрий рассказал, что выполнил почти все свои планы на 2022 год. Например, съездил на родину в Гомельскую область. Мужчина признался, что планы у него — не дальние, так как в наше время всё быстро меняется.

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а какие перешли на 2023-й Жители Слуцка рассказали, какие планы 2022 года выполнились,

Юлия Корунная

Юлия Корунная — случчанка, одна из участников уличного опроса «Кур’ера». Она рассказала, что в 2022 году завела собаку — лабрадора Бади. Ещё она закончила университет, а двое её детей пошли на кружки. В 2023-м девушке хотелось бы купить машину.

Ангелина Простак

Ангелина Простак — жительница Слуцка, одна из участников уличного опроса «Кур’ера». Она рассказала, что в 2022 году обучилась на курсах и стала мастером-бровистом, устроилась на работу. Купила собаку чихуахуа. В планах на 2023 год — закончить учёбу на медика и пойти на ещё одни курсы, чтобы потом стать косметологом.

Анастасия

Анастасия — случчанка, одна из участников уличного опроса «Кур’ера». Она рассказала, что в 2022 году прошла несколько курсов — по картам таро, по рунам. А в следующем году девушка хотела бы сменить профессию.

Ольга Королькова

Ольга Королькова — тренер по фитнесу, пилатесу и TRX из Слуцка, победительница в номинации «Личный бренд» премии «Instagram года-2022 #Слуцк» газеты «Кур’ер». В своём аккаунте Ольга показывает различные тренировки, рассказывает о пользе и правильной технике выполнения тех или иных упражнений, даёт советы по питанию.

в номинации «Личный бренд» Ольгой Корольковой (видео) Премия «Instagram года-2022 #Слуцк». Интервью с победительницей

Алексей Якубович

Алексей Якубович — тренер по бодибилдингу из Слуцка, победитель в номинации «ЗОЖ» премии «Instagram года-2022 #Слуцк» газеты «Кур’ер». На своей странице он рассказывает о платных марафонах по изменению образа жизни, делится фотографиями с соревнований по бодибилдингу, где занимает призовые места. Ещё он показывает упражнения для тренировок и объясняет, как найти время для занятий.

в номинации «ЗОЖ» Алексеем Якубовичем (видео) Премия «Instagram года-2022 #Слуцк». Интервью с победителем

Аляксандр Адзярыха

Аляксандр Адзярыха — жыхар вёскі Белічы Слуцкага раёна. Яму 62 гады. Аляксандр працуе апальнікам у краме і не скардзіцца на жыццё. Ён расказаў, што зараз многія людзі ў Белічах не хочуць прыходзіць у краму, бо па вёсцы ездзіць аўталаўка, і людзі звыклі ўсё купляць з яе.

жыхары вёскі Белічы Слуцкага раёна «Сакрэты прафесіі каваля перадаць няма каму». Што расказалі

Уладзімір Галагуцкі

Уладзімір Галагуцкі — жыхар вёскі Квасынічы Слуцкага раёна, а нарадзіўся ў вёсцы Белічы. Уладзіміру 67 гадоў, ён прафесійны каваль. «Сакрэты прафесіі перадаць няма каму, — прызнаецца мужчына. — Ніхто не захацеў навучыцца кавальскаму майстэрству». Таксама Уладзімір захапляецца музыкай. Ён з сябрамі і братам стварыў у Белічах вакальна-інструментальны ансамбль і 30 гадоў з ім выступаў. Жонка Уладзіміра Зоя Галагуцкая — выхавацель вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. Яна захапляецца народнай педагогікай і ладзіць для выхаванцаў абрадавыя святы па ўласных сцэнарыях, заснаваных на мясцовым этнаграфічным матэрыяле.