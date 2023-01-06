В Беларуси принят закон «Об изъятии имущества», он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что закон нацелен на неотложное и эффективное реагирование на существующие угрозы национальным интересам Республики Беларусь в режиме специальных ограничительных мер, пишет Office Life.

Его действие направлено на обеспечение национальной безопасности страны, её экономической стабильности, защиты прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства.

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У кого могут изъять имущество

У любых физических или юридических лиц независимо от того, где они зарегистрированы, если они совершили недружественные действия в отношении Беларуси или оказали влияние на иностранные государства в части совершения таких действий.

Что именно понимается под недружественными действиями, в законе не конкретизировано.

Что могут изъять

Из текста документа следует, что изъятию подлежат деньги, акции, облигации, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства и иные объекты права собственности.

Как происходит изъятие

Изъятие имущества, прописано в документе, основывается на «принципах объективности, пропорциональности (адекватности), прозрачности (публичности), соответствия цели, стратегической важности и эффективности». В частности, уточняется, что оно будет происходить «исключительно в качестве ответной меры при совершении в отношении Республики Беларусь, её юридических и (или) физических лиц недружественных действий».

Решение об изъятии принимает Совмин.

Изъятое имущество переходит в собственность Республики Беларусь.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за полгода Совмин должен принять меры по его реализации.