Правительство установило новые цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения, сообщается на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на постановление от 30 декабря 2022 г. № 952. Рассказываем, кому и сколько теперь придётся платить за коммунальные услуги.

Цены за воду

Тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения изменены с 21,9245 руб. на 24,7187 руб. за 1 Гкал.

Цены за газ

Кроме того, установлены цены на газ. Так, те, у кого есть приборы индивидуального учёта расхода газа, заплатят за 1 кубометр:

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при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:

с 1 января по 31 мая – Br0,1993

с 1 июня по 31 декабря – Br0,2062

при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,5477 рубля.

Если газ используется без приборов индивидуального учёта расхода, то плата будет взиматься по-другому. С одного проживающего в месяц:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) — 4,38 руб.;

при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — 12,6 руб.;

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — 7,12 руб.

Те, у кого есть индивидуальные газовые отопительные приборы, заплатят за 1 «квадрат» общей площади дома или квартиры:

в отопительный период — 0,6872 руб.;

в летний период — 0,2577 руб.

Баллон сжиженного газа весом 21 кг в пределах норм потребления обойдётся в 1,05 руб. за 1 кг или 22,05 руб. за баллон.

Цены за электричество

В жилых домах и квартирах одноставочный тариф на электроэнергию установлен в размере:

0,209 руб. за 1 кВт∙ч — для тех, кто пользуется электроплитой;

0,2459 руб. за 1 кВт∙ч — для всех остальных.

На сколько подорожает «коммуналка»?

Повышение цен на «коммуналку» в 2023 году традиционно пройдёт в два этапа:

с 1 января — на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 9,53 руб.;

с 1 июня — на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 4,39 руб.

Утверждается, что в расчёте на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими плата за «коммуналку» подрастёт на ставшие уже привычными пять долларов в эквиваленте. Конечно, если «вписываться» в нормы потребления.