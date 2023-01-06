Министерство финансов Беларуси установило новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Постановление вступит в силу 9 января, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Скупочные цены по пробам за 1 грамм составят:

для золота 375-й пробы — 50,11 рубля (вместо 47,56); 500-й — 66,82 рубля (63,41); 583-й и 585-й — 78,17 рубля (74,19), 750-й — 100,22 рубля (95,12); 900-й — 120,27 рубля (114,14); 916-й — 122,41 рубля (116,17); 950-й — 126,95 рубля (120,48); 958-й — 128,02 рубля (121,49);

для платины 950-й пробы — 70,94 рубля (было 60,53);

для серебра 750-й пробы — 1,31 рубля (вместо 1,04); 800-й — 1,4 рубля (1,1); 875-й — 1,53 рубля (1,21); 916-й — 1,6 рубля (1,26); 925-й — 1,62 рубля (1,28); 960-й — 1,68 рубля (1,32).

Документ не касается купли-продажи мерных слитков и монет у физлиц кредитно-финансовыми организациями.