Через год — с 1 января 2024-го — изменится порядок расчёта выплат по больничным. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на pravo.by.

Минимальный размер больничных будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы (с 1 января 2023 года это 554 рубля). Сейчас минимальный больничный рассчитывается из 50 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения — то есть исходя из суммы в 169,92 рубля. Увеличится размер выплат по больничным для тех, кто работает 10 лет и более. Для тех, кто платит взносы в ФСЗН более 10 лет, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100% заработка. Для тех, кто работает и делает отчисления в ФСЗН меньше 10 лет, — в размере 80% утраченного заработка. Сейчас первые 12 дней больничного оплачивают в размере 80% утраченного заработка, остальные дни — 100%. Это не касается больничных по уходу за ребёнком или по беременности и родам. Увеличится размер среднедневного заработка, из которого рассчитывают выплаты по больничному. В расчёт будут включаться все выплаты (например, и материальная помощь, и пособие на оздоровление и т. д.), на которые начисляются взносы в ФСЗН. Сейчас в расчёт среднедневного заработка берут только выплаты, связанные с трудовым результатом. Больничный будет оплачиваться только по основному месту работы, сколько бы работодателей у человека ни было. Основной работодатель получит из ФСЗН данные о заработной плате со всех мест работы, рассчитает и выплатит пособие с их учётом. Сейчас пособие назначается у каждого работодателя. Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. Сейчас больничный лист оплачивается только в тех местах работы, куда работник его принёс. Теперь для расчёта оплаты больничного будут брать заработок за 18 месяцев. Сейчас учитываются 6 месяцев в период занятости. По мнению Минтруда, это позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму выплаты по больничному.