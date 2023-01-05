Для белорусов увеличились суммы, которые не облагаются подоходным налогом. Это касается доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К ним относятся средства, полученные в результате дарения, выплаты в виде материальной помощи или по договорам страхования, а также пожертвования.

Это предусмотрено изменениями в Налоговом кодексе от 30 декабря 2022 года. Его текст опубликован на Национальном правовом портале 4 января 2023 года.

Какая сумма не облагается налогом

Документ предполагает увеличение для физических лиц суммы дохода от дарения или в виде недвижимости по договору ренты бесплатно, которая освобождается от подоходного налога: она вырастет с 8078 до 9338 рублей.

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Для неработающих больше пяти лет

Для трудоспособных граждан, не занятых в экономике на протяжении как минимум 5 лет, облагаться 10% налогом будут доходы свыше 100 базовых величин (3,2 тыс. в 2022 году и 3,7 тыс. в 2023 году), полученные в результате дарения от близких родственников.

Кроме того, не будут облагаться налогом доходы в размере 2821 рубль (ранее 2440 рублей), полученные в виде матпомощи, подарков, призов и оплаты стоимости путёвок, если они получены на основном месте работы. От иных учреждений без уплаты подоходного налога можно будет принимать подобные выплаты в размере не более 186 рублей (до этого – 161 рубль).

Необлагаемая сумма по страховым выплатам

Предел для страховых выплат от отечественных профильных организаций, при получении которых не придётся платить налог, увеличен с 4178 до 4830 рублей. Для благотворительной помощи инвалидам и детям-сиротам – с 16142 до 18660 рублей.