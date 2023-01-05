В уголовном деле речь идёт о контрабанде более $250 000, выделенных иностранными организациями на протесты в Беларуси.

Об этом пишет «Спутник».

Суд Ленинского района столицы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Алеся Беляцкого, лидера ликвидированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», Нобелевского лауреата.

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По уголовному делу проходят ещё три обвиняемых. Двое, как и Беляцкий, находятся под стражей и доставлены в суд под конвоем. Обвиняемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и Дмитрия Соловьева Генпрокуратура передала в суд в конце ноября.

Суд объявил, что уголовное дело в отношении четвёртого обвиняемого Дмитрия Соловьева, который находится за пределами Беларуси, будет рассматриваться в порядке специального производства — состоится заочный суд.

На процесс пришли знакомые и близкие обвиняемых. Мера пресечения не изменена

Адвокат Беляцкого заявила ходатайство об изменении ему меры пресечения на менее изоляционную — она просит применить домашний арест либо залог (Беляцкий был задержан летом 2021 года — прим. ред.).

Прокурор в свою очередь заявил, что «материалы дела свидетельствуют о том, что Беляцкий может скрыться от правосудия», и он «не видит оснований для изменения ему меры пресечения».

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Алеся Беляцкого изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы и принял решение оставить Беляцкого под стражей.

В чём обвиняют Алеся Беляцкого

Беляцкий обвиняется в том, что с апреля 2016-го по июль 2021-го, действуя в составе организованной группы в качестве руководителя, в Минске, а также в пунктах таможенного оформления в Беларуси, а также в Литве и Польше перевёз через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в стране.

В обвинении также указывается, что Беляцкий, будучи директором организации «Pavasaris», зарегистрированной в Литве, действовал в Беларуси от имени ликвидированного ОО «ПЦ «Вясна», перевёз наличными в общей сумме не менее 201 487,66 евро и $ 54895,59, которые были выделены иностранными организациями-донорами в качестве иностранной помощи, направленной на дестабилизацию политической обстановки в Беларуси.

В 2022 году Беляцкий вместе с российской и украинской правозащитными организациями стал лауреатом Нобелевской премии мира.

СПРАВКА. Подробнее про Алеся Беляцкого, а также обстоятельствах прошлого уголовного дела, отбывании наказания и последующих событиях — в Википедии.