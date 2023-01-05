Житель Слуцка сам принёс в редакцию письмо, в котором изложил, что, по его мнению, стоит добавить в праздничные новогодние мероприятия в нашем городе. Вот некоторые из его предложений:
- Сделать в Слуцке свою резиденцию Деда Мороза. Там должны быть «ёлка, мигающая разноцветными огнями, гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка, терем, трон, часы, продаваться сласти, сувениры… Обязательно проводить ритуал — потереть что-то и загадать желание, чтобы исполнилось. Работать эта резиденция должна с 20 декабря по 10 января».
- Устраивать новогодние балы для всех желающих. Оформить большой украшенный зал. Устроить раздевалку, где можно переодеться в красивые наряды. Такие балы нужно проводить не один, а несколько, чтобы попали все желающие.
- «Примите закон, чтобы 31 декабря каждый год был выходной. С 12.00 в центре — концерты, спектакли, игры у ёлки, веселье. А в 21.00 проводить салют. На него придут и школьники, и пенсионеры. А в 24.00 фейерверк никому не нужен».
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