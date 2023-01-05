Совет Министров дополнил перечень товаров для строительной отрасли, которые в июле прошлого года попали под регулирование цен. Изменения в постановление правительства № 447 опубликованы на Национальном правовом портале.

Перечень стройматериалов, на которые регулируют цены, расширили. В итоге в список попали вуали, сети, рогожи, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей.

Регулировать цены на стройматериалы правительство поручило в июле 2022-го. Тогда в список включили около 50 укрупнённых товарных позиций, в том числе чёрные металлы, металлоконструкции, алюминий, древесину, бетон, цемент, глины, пески, щебень, пишет Office Life.

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Для производителей рентабельность, которую можно включать в отпускные цены на эти товары, была установлена на уровне 20% без учёта расходов на транспортировку до места применения. Такое ограничение определили в случае прямой продажи для строительства объектов или производства товаров. Но если продают магазинам — всего 15% к плановой себестоимости производства и реализации опять-таки без учёта доставки.

Для импортёров предельную максимальную надбавку к контрактной цене и расходам по импорту также разрешили максимум 15%, а для оптовиков — 10%.

Изначально регулирование цен действовало до 1 января 2023-го, но сейчас его продлили ещё на год.