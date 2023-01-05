Как сообщает МЧС, в Слуцке при пожаре погиб человек. В Слуцком РОЧС «Кур’еру» уточнили, что речь идёт о пожаре, который случился 4 января в пятиэтажном доме в 11-м городке вечером.

Как сообщали очевидцы, которые писали «Кур’еру» в соцсетях, из-за пожара некоторые люди оказались заблокированы на верхних этажах в здании и их пришлось спасать.

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Обновлено в 9.28: по официальной информации, которую опубликовал «Слуцкий край» со ссылкой на РОЧС, сообщение о пожаре поступило в 18.33. Загорание произошло в квартире. Горела жилая комната. В ней обнаружили и вынесли на воздух хозяина 1961 года рождения. В 19.27 бригада скорой помощи констатировала его смерть. Огнём повреждено имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.