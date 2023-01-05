23 декабря 2022 года не стало Олега Лесникова, главного врача Слуцкой центральной районной больницы, который проработал в ней 34 года. Мы попросили коллег и пациентов Олега Григорьевича рассказать, каким они его запомнили.

Слова коллег

Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района: «Олег Григорьевич был профессионалом своего дела, настоящим организатором. Часто сталкиваясь с ним по общим вопросам, работе, я уверенно могу сказать, что он мог найти общий язык со всеми, чтобы решить поставленные задачи. Он был человек рассудительный, вдумчивый. Обладая огромным опытом, он разбирался во многих вопросах, связанных со здравоохранением. Помимо деловых качеств, он был просто хороший человек, приятен в общении. Знаю, что бескорыстно многим помог. У него был тонкий врачебный юмор».

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Евгений Машко, врач-травматолог: «Я знал Олега Григорьевича 25 лет. Он был моим учителем. Это добрейший, справедливейший человек. Человек, у которого никогда слово не расходилось с делом. Наверное, это лучший главный врач из тех, что были».

Александр Борисовец, директор Слуцкого медицинского колледжа: «Я запомнил Олега Григорьевича хорошим другом, надёжным товарищем, понимающим человеком. Он не привык рубить с плеча, а всегда принимал взвешенные решения. Человек очень больших амбиций и широкого кругозора. Очень умный, умел думать, анализировать. Никогда не подводил».

Слова других случчан

Зінаіда Цімошак: «Асабіста я мела магчымасць некалькі разоў сустрэцца з галоўным доктарам у розных сітуацыях, і кожны раз ён паводзіў сябе вельмі прыстойна як чалавек і кіраўнік, можна было вырашыць праблему».

Валентина Жук: «Светлая память! Очень был добрый, отзывчивый, всегда мог решить любой вопрос!»

Подписчик телеграм-канала «Слуцкая телега» под ником LeTo: «Моя жена — работница больницы. Она говорила, что работники — много кто и она сама — радовались, что у нашей больницы есть такой хороший руководитель. Он заботился о своих работниках. Чтобы вы представляли — все знают, как тяжело было медикам, когда пандемия началась. Лесников таким останется в памяти многих: он заботился о медиках даже в такое тяжёлое время».