Только сегодня узнала от местного жителя 11-го городка, что уникальный слуцкий кот, который жил в настоящем танке, погиб. Раньше о нём писал «Кур’ер».

Мужчина рассказал, что его сбила машина на улице Социалистической, совсем недалеко от того танка, в котором он обитал. Его тельце он несколько дней назад увидел на дороге. Подробностей он не знал…

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Так жаль, что необыкновенный кот (или это была кошка, как писали некоторые люди в комментариях) прожил так недолго и не нашёл тёплый дом. Не хочется верить….

Думаю, что местные жители его запомнят и будут рассказывать эту городскую легенду и показывать танк на постаменте, в котором он жил.

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