Как прихожане создали в Слуцке православное братство

В среду, 4 января, состоялась очередная встреча любителей краеведения. Историк Андрей Попов рассказал о православии на Случчине во время правления династии Радзивиллов в 17-18 веках. Были представлены разнообразные сведения и любопытные факты из жизни края того времени.

Случчане создали православное братство

В этот период, в противовес нарастающему влиянию унии, прихожанами было создано православное братство при Преображенском монастыре. Оно сыграло значительную роль в сфере образования и сохранении православной веры на слуцких землях. В монастыре около полутора лет трудился писатель и философ иеромонах Димитрий Ростовский. Впоследствии он был причислен к лику святых Русской православной церкви. На протяжении двух веков братство содержало при монастыре школу для мещан.

Тройчанский монастырь опекал Януш Радзивилл

Януш Радзивилл, которому от Олельковичей перешёл Слуцк, опекал Свято-Троицкий (Тройчанский) монастырь. Слуцкая княжна Людвига-Каролина Радзивилл в 1690 году издала грамоту. В ней запрещалось введение унии в княжествах Слуцком и Копыльском.

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Пётр Великий запретил притеснять православных случчан

Император Пётр Великий своим указом запретил русским войскам делать притеснения «братии и крестьянам слуцкой архимандрии». В 1755 году в Тройчанский монастырь были перенесены нетленные мощи святого мученика младенца Гавриила. В 18 веке при монастыре возобновляет работу православная семинария, в которую приходили учиться люди даже с дальних краёв.

«Слуцк был твердыней православия»

Вот что сказал архимандрит Николай (Трусковский) в одной из своих книг: «Слуцк — единственный из городов Северо-Западного края, который в продолжение двух веков терпеливо выдержал весь гнёт католицизма и был сильною твердынею православия, сохранив целостность, чистоту и неприкосновенность…».

Напоминаем, что послушать лекции по истории Случчины и православия в нашем крае можно по средам в 19.00. Они проходят при содействии Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер».