2022 год был отмечен войнами, катастрофами и всё тем же коронавирусом, что, возможно, заставило некоторых людей усомниться в хорошем. Но оно существует.

Немецкий интернет-портал aussiedlerbote.de собрал истории, о которых писал в ушедшем году. Они об ангелах-хранителях, верных душах и спасителях жизни, и заставляют нас верить в хорошее в людях.

1. Буддийское гостеприимство

Благодаря услужливому буддисту растерянный житель дома престарелых нашёл убежище от зимнего холода в буддийском храме в Лосхайм-ам-Зее в январе.

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По данным полиции Саара, буддист снабжал мужчину, которого объявили пропавшим без вести, мандаринами и имбирным чаем в своём храме, пока его не доставила домой пожарная бригада.

Легко одетый мужчина вышел из своего общежития, что спровоцировало широкомасштабную операцию полиции и пожарной службы. Поиски, наконец, закончились тем, что пожарный в храме показал фотографию разыскиваемого, на которой буддист узнал своего гостя.

2. Спустя 60 лет

В феврале пользователь библиотеки в Менхен-гладбахе вернул книгу с опозданием на 60 лет. Это книга социалиста и революционера Фридриха Энгельса (1820−1895) 1883 года. Таким образом, она была напечатана при жизни Энгельса. Спустя 60 лет после окончания срока одалживания книга наконец вернулась в посылке с юга Франции вместе с двухстраничным рукописным письмом с извинениями, сообщает публичная библиотека. В письме 81-летний заёмщик «тысячу раз просил прощения» за несвоевременный возврат. Публичная библиотека обрадовалась возвращению своего имущества и отменила просроченные штрафы.

3. Деньги сыплются с неба

Банкноты на сумму не менее 50 000 евро полетели с высотного здания в Майнце в мае. Несколько жителей из высотного комплекса сообщили о «необычайной буре». К тому моменту, как приехала полиция, жители уже успели собрать большую часть купюр и передать её в полицию.

Через некоторое время полиция нашла и владельца банкнот. По их словам, он получил деньги законным путём.

4. Неизвестный спасатель

Неизвестный купальщик спас неподвижного ребёнка в открытом бассейне в районе Липпе в июле. Мужчина вытащил трёхлетнего малыша из воды.

Благодаря первой помощи спасателя ребёнок пришёл в сознание и был доставлен в больницу.

Однако следов спасателя не нашли, он исчез, пока медики оказывали помощь пострадавшему малышу. Поиски полиции ни к чему не привели.

5. Дорогой подарок

Спустя шесть месяцев после окончания разрушительного извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма немецкая пара в июне вызвала переполох своим самоотверженным поступком. Щедрая пара отдала один из двух своих домов в зоне бедствия на юге испанского острова Атлантического океана семье, чей дом был погребён и разрушен потоками лавы. Сиглинда, которая живёт на Ла Пальме уже 32 года, не видит ничего особенного в своей благотворительности.

«Мне не нужно два дома. У меня их два, а жить я могу только в одном», — сказала она перед телекамерами, пожимая плечами.

Хосе Алонсо Пласенсия, который получил дом в свой день рождения, и его партнёрша Вивиан не могли поверить в свою удачу: «Это чувство, которое трудно объяснить. Это как новое начало, особый день рождения».

6. Ангелы-хранители животных

Стадо коров в окрестностях Хольцминдена в этом году пополнилось необычным членом: к коровам присоединилась дикая кабаниха Фрида. Фрида, должно быть, потеряла связь со своими собратьями, когда они переходили реку, подозревает фермер Фридрих Штапель, который обнаружил маленького поросёнка во время утреннего кормления. «Внезапно я увидел: там сзади за коровами бегает что-то маленькое». Кабан Фрида влился в стадо, коровы стали ухаживать за молодым животным. Фермер выделил свободное место в коровнике для поросёнка на зиму: «Было бы несправедливо оставить его сейчас одного».