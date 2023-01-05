Случчане звонят, приходят в редакцию «Кур’ера» практически ежедневно, обращаются через наши страницы в соцсетях, электронную почту. Мы внимательно читаем все сообщения. За год их поступило более 400. Часть из них публикуется на сайте и в газете.

По некоторым сообщениям журналисты готовили отдельные статьи, другие — вошли в еженедельный обзор обращений. Подводя итоги уходящего года, мы посмотрели, какие вопросы задавали читатели, о чём рассказывали и что изменилось после публикаций.

О чём рассказывали читатели

Не первый год самые частые жалобы — на благоустройство территорий, уборку мусора и состояние дорог. Об этом писали жители улиц Социалистическая, Жукова, Молодёжная, Виленская, Ленина, Богдана Хмельницкого и других, а также из многих деревень.

Буквально шквал обращений был связан с появлением 10% скидки в продуктовых магазинах на отдельные виды товаров. Люди спрашивали, кому и как она предоставляется, почему на те или иные товары нет скидки, почему не всем дают товары по скидочной карте, рассказывали о личных ситуациях.

Часто задавалиcь вопросы, требующие разъяснений специалистов, и мы их получали. Например, нужно ли менять газовую плиту, как перейти на сниженный тариф владельцам электрокотлов, о дистанционной выписке рецептов в поликлинике, нанесении дорожной разметки, плате за вывоз мусора и другое.

Случчане часто посредством газеты делятся жизненными историями, рассказы­вают о полезном для других личном опыте, делятся впечатлениями о путешествиях, знакомят с интерес­ными людьми и собы­тиями в организациях и на предприятиях. Открытием года можно назвать самобытного музыканта Павла Трепещёнка из деревни Сороги. О нём нам рассказала его односельчанка.

Мы следим, как меняется та или иная ситуация, описанная читателями

Заасфальтировали улицу в деревне Селище

Приятно было узнать, что в Селище заасфальтировали улицу Садовую и поставили запреща­ющие знаки. Много лет жители страдали от пыли и шума из-за большегрузного транспорта, писали письма, собирали сходы жителей. Проблема, казавшаяся неразрешимой из-за отсутствия средств, всё-таки была решена.

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«Огромное спасибо от всей нашей улицы тем, кто помогал решать проблему, а также редакции, которая рассказывала об этом. Наконец положили новый асфальт. Огромное спасибо властям, что своё обещание выполнили, — для лю­дей много значит, когда обещания выпол­няются!» — сказала Наталья, жительница деревни Селище.

Справедливости ради, нужно сказать, что сельхозтранспорт часто нарушает запрещающие знаки, о чём жители тоже нам рассказали.

Про оперативное решение проблем

Радует, когда вопросы жителей решаются оперативно.

Так, 29 сентября из д. Гольчичи позвонил пенсионер. Он рассказал, что из общественного водопровода несколько месяцев на землю течёт вода. «Кур’ер» созвонился с Натальей Овсянниковой, председателем Слуцкого райсовета, и проблема, которая длилась два месяца, при её содействии решилась на следующий день.

Так же быстро с помощью неё нашёлся выход из ситуации со снабжением водой коров в деревне Серяги. Жаль, что потребовался звонок сверху, ведь такое решение местное хозяйство и сельсовет могли найти самостоятельно, если бы прислушались к пожеланиям местных жителей. Как объяснила Наталья Овсянникова, «до постановки коров на стойловый период их хозяева будут наполнять бочку на мехдворе хозяйства в определённое время. А в следующем году, когда будут выделять место для выпаса личных коров, рассмотрят возможность дать место возле водоёма».

Жители 11-го городка рассказали, что около двух лет нет освещения на Аллее Героев, и буквально через день освещение было восстановлено.

Пенсионерка Инна Владимировна высказала со страниц нашей газеты обеспокоенность, что ветераны льнозавода обделены вниманием. В течение нескольких дней руководство предприятия внесло в коллективный договор поправки и закрепило положение о ежегодном выделении подарков тем, кто десятилетия проработал на заводе.

Быстро реагируют коммунальные службы на сообщения о необходимости убрать мусор, скосить траву, прочистить канализацию. Хотя, конечно, в первую очередь для этого нужно звонить на 115.

Высказывали мнения и предлагали решения

Случчане следят за тем, что происходит вокруг, и посредством газеты доносят своё мнение до окружающих.

Проблемным местом для безопасности движения остаётся развязка возле Лучников. Там неоднократно происходили ДТП. Случчанин Александр написал : «Моё предложение как водителя и человека, который каждые выходные по два-три раза пересекает эти «карманы», — поставить знак ограничения скорости до 70».

: «Моё предложение как водителя и человека, который каждые выходные по два-три раза пересекает эти «карманы», — поставить знак ограничения скорости до 70». Читатели также обращают внимание на то, что из-за быстрой смены сигналов светофора у Молодёж­ного центра пенсионеры не успевают перейти улицу .

. Поступали к нам и сообщения о неудобном для пассажиров движении городского транспорта. Часть предложений была учтена автопарком. Например, изменилось движение автобуса №16, внесены поправки и в другие расписания.

Что ещё сделано

Об аварийном состоянии моста через Бычок первыми просигналили люди. Читатель «Кур’ера» Виктор сообщил, что 14 марта на мосту заметил дыру. Работники ЖКХ сначала закрыли её железным листом и за два месяца отремонтировали сам мост.

Жители дома №31 по улице Чехова жаловались, что дверь в подъезд открывается не полностью: она упирается в решётку и царапает плитку. Работники ЖКХ углубили место под решёткой и заменили её.

Случчане жаловались, что об острые крючки ворот на спортплощадке по улице Зелёной рвутся мячи. Представители Слуцкого ЖКХ отреагировали: вместо крючков сделали металлические петли, заодно покрасили и ворота.

Представители Слуцкого ЖКХ отреагировали: вместо крючков сделали металлические петли, заодно покрасили и ворота. Житель Слуцка Даниил рассказал о состоянии балконов дома по адресу Пионерская,1. Он год ждал, когда отремонтируют осыпающийся балкон. Это было сделано после публикации его сообщения в «ІК».

дома по адресу Пионерская,1. Он год ждал, когда отремонтируют осыпающийся балкон. Это было сделано после публикации его сообщения в «ІК». После информации от наших читателей была приведена в порядок остановка «Мебельная фабрика». Жители рассказали, что возле неё слив водостока со здания фабрики выходил прямо на тротуар. А во время дождей заливало и саму остановку.

И это только небольшая часть примеров.

Требуется продолжить

Есть среди обращений вопросы, которые так и не были решены в течение 2022 года. Случчане надеются, что они будут решены в 2023 году.

В течение последних трёх лет жители жалуются на отсутствие павиль­она на остановке «Майский Посад», из-за этого пассажирам приходится мокнуть и мёрзнуть в непогоду. В Слуцком райисполкоме по этой ситуации ответили, что участок продан с аукциона для установки торгового павильона с навесом и владелец обещал к концу лета его установить. Последнее обращение от жителей поступило в декабре 2022 года — навес так и не был установлен.

на отсутствие павиль­она на остановке «Майский Посад», из-за этого пассажирам приходится мокнуть и мёрзнуть в непогоду. В Слуцком райисполкоме по этой ситуации ответили, что участок продан с аукциона для установки торгового павильона с навесом и владелец Последнее обращение от жителей поступило в декабре 2022 года — навес так и не был установлен. В «Кур’ер» летом и осенью писал подросток, который спрашивал, когда откроется скейт-площадка в городском парке. Её планировали сдать осенью. Но пока выполнена только часть работ.

Её планировали сдать осенью. Но пока выполнена только часть работ. Жители улицы Социалистической не первый год сообщают, что в слякоть трудно передвигаться по тротуарам от СШ №8 до почты, поскольку все проезды с центральной дороги залиты водой, и пешеходы идут по проезжей части.

Жители Чижовки, Квасыничей, Беличей жаловались, что сельхозпредприятия обрабатывают свои посевы пестицидами и агрохимикатами, что вредит здоровью сельчан и личным посевам, которые буквально граничат с «колхозными» полями. Вопрос требует постоянного контроля.

Вопрос требует постоянного контроля. Жильцы дома №172 в 11-м городке не первый год ждут капремонта дома. Не раз проводились собрания с представителями Слуцкого ЖКХ, были направлены письма во всевозможные инстанции. Но со сроками и объёмами ремонта у людей ясности так и нет.

дома. Не раз проводились собрания с представителями Слуцкого ЖКХ, были направлены письма во всевозможные инстанции. Но со сроками и объёмами ремонта у людей ясности так и нет. Жители деревни Рабак просят сохранить сельский клуб, который они самостоятельно благоустраивали много лет, но теперь им нужна помощь местных властей.

Благодарили

В этом году случчане часто обращались в редакцию для того, чтобы выразить благодарность врачам, учителям, сотрудникам и руководителям разного уровня. Люди видят и ценят помощь и доброе отношение.

Родители учащихся СШ №10, проживающих на «Чехова», поблагодарили Владимира Гогу, председателя Слуцкого райисполкома: «Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что позаботились об изменениях в расписании автобуса, чтобы дети не опаз­дывали в школу, нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение».

Владимира Гогу, председателя Слуцкого райисполкома: «Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что позаботились об изменениях в расписании автобуса, чтобы дети не опаз­дывали в школу, нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение». Пенсионерка из Слуцка благодарила начальника ЖЭУ-3. Коммунальщики избавили её от выхлопных газов, которые шли в квартиру от паркующихся под окном машин, об этом писал «Кур’ер». В этом месте были установлены полусферы, и машины больше не паркуются под окном. Благодарили коммунальные службы за занижение бордюров в оживлённом месте — у светофоров возле магазина «Бирюза».

Коммунальщики избавили её от выхлопных газов, которые шли в квартиру от паркующихся под окном машин, об этом писал «Кур’ер». В этом месте были установлены полусферы, и машины больше не паркуются под окном. Благодарили коммунальные службы за занижение бордюров в оживлённом месте — у светофоров возле магазина «Бирюза». Татьяна Иванова написала слова благодарности слуцкому хирургу Дмитрию Царикову: «Низкий поклон этому Божьему Человеку! Всю жизнь буду благодарить его за спасение жизни моему сыну. Всех благословений ему и его семье, пусть живёт долго и исполняет своё предназначение на земле по спасению жизней тысяч людей!».

слуцкому хирургу Дмитрию Царикову: «Низкий поклон этому Божьему Человеку! Всю жизнь буду благодарить его за спасение жизни моему сыну. Всех благословений ему и его семье, пусть живёт долго и исполняет своё предназначение на земле по спасению жизней тысяч людей!». Бывший продавец магазина в Омговичах позвонила в редакцию и рассказала, какой добрый след оставили в её душе жители деревни. «Я много раз здесь видела, как местные жители друг другу помогают, не оставляют одиноких или тех, о ком забыли близкие. Сельчане меня поразили: очень добрые, милые, отзывчивые люди».

в её душе жители деревни. «Я много раз здесь видела, как местные жители друг другу помогают, не оставляют одиноких или тех, о ком забыли близкие. Сельчане меня поразили: очень добрые, милые, отзывчивые люди». Коллектив школы №4 поблагодарил Анатолия Храмцевича, директора «Слуцких электрических сетей» за помощь в ремонте и оборудовании школы.

Особое уважение вызывают люди, которые откликаются на публикации, рассказывающие о проблемах или бедственном положении других. Редакции «Кур’ера» запомнилось, как после публикации о пенсионерке, которая живёт на пенсию в 320 рублей, случчане стали звонить и спрашивать, какая женщине нужна помощь. Одна читательница принесла в редакцию целый пакет продуктов, другая — предложила телевизор, люди спешили поделиться тем, чем могут. И это лишний раз подтверждает, что доб­рых людей — много!