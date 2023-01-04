Как сообщает Office Life со ссылкой на Госкомимущество, в Беларуси заработал единый реестр, куда включат все пустующие дома страны. К его формированию привлекли местные исполкомы.

Доступ к реестру открытый и бесплатный. Уточнить можно характеристики дома, местоположение, состояние, возраст.

Пока в Едином реестре пустующих домов собрана информация о 1200 объектах жилой недвижимости. В список попали дома, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать. Госкомимущество отмечает, что реестр будет дополнен в течение января. Туда перенесут информацию из реестров местных органов власти.

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Ознакомиться с Единым реестром пустующих домов можно на сайте eri2.nca.by, для этого в окошке авторизации надо нажать «Войти как гость». Далее по фильтру можно отобрать актуальные параметры объектов.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября 2022 года в Беларуси в сельской местности зарегистрировано около 7 тысяч пустующих домов и около 2,5 тысяч ветхих домов. Купить такие дома у местной власти можно через аукцион или по прямой продаже.