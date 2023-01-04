Не смотря на продолжающиеся праздничные дни, сегодня на городском рынке было весьма малолюдно. Продавцов за прилавками можно «по пальцам пересчитать».

На вопрос, почему так, немногие пенсионерки, которые продают закатки и соленья, пожимают плечами. Один торговец предположил, что, возможно, не все обзавелись ещё кассовыми аппаратами.

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Действительно, «с 1 января 2023 года юрлица и ИП при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынке обязаны использовать кассовое оборудование».

А вот в павильонах, где продают одежду, обувь и прочее все на местах.

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