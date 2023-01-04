Жительница Слуцка Валентина позвонила в редакцию и рассказала, что она замечает из происходящего в микрорайоне «Сахарный», просто глядя в окно или проходя по своему подъезду.

«Я живу на улице Тутаринова, дом 1, давно хотела, чтобы занялись благоустройством нашего микрорайона», — сказала Валентина. Она перечислила, какие, по её мнению, недостатки очевидны и требуют устранения.

Не поддерживают чистоту

«Напротив моего дома предприниматели возле остановки поставили 4 киоска, но не особо чистят вокруг них. И такой момент: одна торговая будка стоит вплотную к тротуару, её дверь открывается прямо на пешеходную дорожку. Если потерять бдительность, то по носу получишь дверью.

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Нет навеса

С остановки «Майский посад» убрали старый киоск с навесом, но ничего взамен. Стоят лавки, доступные всем ветрам, укрыться негде.

«Каша» возле контейнера

Сделали контейнерные площадки. Я регулярно выбрасывала мусор раздельно. Но в непогоду — там стоит сплошная вода или «каша», к ним не подобраться. Поэтому выбрасываю в общий контейнер. Если по закону, так оштрафовать меня нужно за это. А что про тех, кто не создал условия для того, чтобы жильцы могли дойти? Их тоже можно оштрафовать.

Проблема заваренных мусоропроводов

В многоэтажках рядом с нами заварили мусоропроводы, но чище не стало. Люки ржавеют, а за трубами мусоропроводов образовались отхожие места.

Плохо с вентиляцией

На площадках всех этажей есть воздуховоды, но они не работают. Вероятно, потому, что в подвалах наглухо заделаны окошки и технологические отверстия. Тяги нет, и подвалы не просушиваются и не вентилируются.

Перила и гроб

Слишком высокие перила в подъезде: руку нужно держать на уровне плеча. А если гроб выносить с верхнего этажа, то его над головой поднимать придётся.

Лифт

Лифт поменяли, но объём уменьшили: был на 450 кг, а сейчас на 400. Два человека зашли, третий встаёт, — лифт не двигается, пока не займёшь определённое место.

Козырёк

Большая плита-козырёк над подъездом. Там плохо работает сток, потому что он замусорен листьями и снегом. Просила почистить — ничего не сделано.

Газон

Газон трудно назвать газоном: растут сорняки. Травы нет, насыпали гравия, натыкали колёс, в них что-то посадили. Выглядит, как брошенный могильник. Миллиарды окурков и собаками загажены. Места для выгула собак в микрорайоне не выделены.

Дворники

Дворники в рабочее время с торговых точек собирают картон, складируют его в контейнерных комнатах и вывозят, но не на машинах ЖКХ. От чьего имени они его сдают, и кому идут эти деньги?»

О положительном

Валентина в разговоре отметила не только недостатки. Она, например, сказала, что «настроилось теплое водоснабжение. Не приходится полчаса сливать воду, чтобы она стала горячей». Женщина рассказала, что не раз направляла обращения в ЖКХ, после этого приезжали комиссии. «К их приезду даже помыли площадки, которые годами не убирались», — отметила она.

В завершении разговора Валентина высказала такое мнение: «Вот Слуцк на 2023 год выбрали культурной столицей. Центр города у нас красивый. Но, если из центра приехать к нам, то всё хорошее впечатление стирается. А оценивать населенный пункт нужно не по отдельным местам, а в целом. Часто говорят мне фразу: «Бывает ещё хуже». Почему предлагают ориентироваться на плохие примеры, вместо того, чтобы улучшать?».

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