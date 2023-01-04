Хочется отметить такой позитивный факт. У нас в 11 городке на конечной остановке буквально перед новым годом осветили пешеходный переход.

Сначала я смотрела и думала, что за столб привезли и положили на землю посреди зимы. А потом смотрю, — его вкопали и повесили светильник. Теперь утром и вечером переходить дорогу в этом бойком месте стало удобнее, потому что видишь, куда идёшь.

Было бы прекрасно, если бы свет появился и у остановочного павильона, где пассажиры ждут автобусы, и дальше — вдоль нового тротуара, который связывает 11 с 12 городком.

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