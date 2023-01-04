«2023-й, пощади!» Сделали для вас мемы про наступивший Новый год

Казалась, после начала пандемии 2020-го и других потрясений, через год-другой всё вернётся на круги своя. Но 2021-й и 2022-й показали, что мы живём в учебнике истории. Оставим конкретные перечисления происходившего без комментариев – мы живём в одной странице этой книги. В этом контексте только и остаётся взмолиться к году наступившему: «2023-й, пощади!».

Это теме «Кур’ер» и посвятил несколько злободневных картинок. Посмотрите.

Если комбинировать традиции китайские – мол, сейчас год Кролика (Зайца) – с традициями средневековыми (европейскими), то интересная смесь получается. «Плохих» зайцев много на страницах средневековых рукописей: они отрезают людям головы, скачут на собаках и творят разные другие каверзы, олицетворяя грех. При этом белый пушистый кролик часто изображается у ног Девы Марии, указывая на ее целомудрие, чистоту и победу над страстями. Из-за своей плодовитости они считаются символом сладострастия и с древних времен изображаются в любовных сценах как символ горячей привязанности и чувственных удовольствий.

Что именно принесёт нам 2023-й — увидим.

Но главный лозунг, похоже, этот:

Ожидание vs реальность. Но, надеемся, будет наоборот:

Немного иронии и позитива:

Три года безудержной скачки:

Немного фатализма:

Насколько глубока кроличья нора:

Альтернатива гербу Слуцка на этот год: