Проблема с кассовым сбоем в магазинах страны ещё не решена, пишет Office Life. Сообщается, что не работают некоторые «Евроопты».

Проблема возникла 2 января и затронула несколько торговых сетей. Например, в Слуцке не работал вчера вечером и сегодня утром «Остров чистоты» в 11-м городке.

Реклама

Компания «Туссон», которая обслуживает кассовое оборудование, всё ещё работает над устранением неполадок.

По словам представителей «Туссона», сбой произошёл из-за ошибки программного обеспечения. Для его устранения инженеры «перепрошивают» ПО. Это занимает много времени из-за большого количества затронутых сбоем касс.

Дополнено в 15.34. Из-за сбоя налоговая сделала послабления для торговли. Магазинам, использующим кассовое оборудование ООО «Туссон», разрешили использовать кассы:

с откорректированным программным обеспечением — до проведения экспертизы кассового оборудования;

с неоткорректированным программным обеспечением — до 1 февраля;

без установленных средств контроля — до 1 марта.

До 1 февраля 2023 года в магазинах с торговой площадью 200 квадратных метров и более можно использовать кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара.

Налоговики разрешили также перемещать кассовое оборудование между магазинами одного субъекта торговли (сети) и использовать его. Но при этом не позднее 1 февраля торговле нужно будет предоставить в Информационно-издательский центр по налогам и сборам заявку. Сведения об изменении места установки и использования касс внесут в систему контроля оборудования.

Ранее. В Беларуси устраняют кассовый сбой. Часть магазинов заработала