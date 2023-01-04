Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 5 января.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Реклама

Добрые дела случчан

В Слуцке много людей, для которых благотворительность и инициатива – не пустой звук. Своими, пусть даже небольшими делами они готовы делать жизнь вокруг лучше и помогать другим. Вот только несколько таких историй, о которых мы писали в прошлом году.

«Сваякі перадалі таленты ў спадчыну»

На двары зіма, а ў хаце случчан Вольгі і Уладзіміра Жукоўскіх буяюць кветкі. Ёсць сапраўдныя, жывыя. Але большасць — штучныя. Гаспадыня дома Вольга захапляецца рукадзеллем. Яна і з’яўляецца аўтарам дызайнерскіх кветкавых кампазіцый, якія ўпрыгожваюць дом.

Как я использую живую ель после праздников

Люблю Новый год встречать у натуральной ёлки. В преддверии праздника наряжаю зелёную красавицу, которая создаёт особенную атмосферу в доме. Ставлю ёлку в ёмкость с водой, чтобы простояла до Крещения.

Отец с дочерью как будто «умерли друг для друга»

Отец и дочь не разговаривают больше года и не замечают друг друга, хотя живут в одном доме. Почему близкие люди не могут примириться, разбиралась слуцкий психолог Марина Чижик.

«Виталюр» и «Санта» проводят сделку

Не первый месяц покупатели «Виталюра», в том числе и в Слуцке, обращают внимание на недостаток товаров. Одни отмечали нехватку молочной продукции, другие — мясных полуфабрикатов. Тогда «Кур’еру» объясняли, что это связано с изменениями в логистике поступления товаров, которые переживали и другие торговые сети. Называли причинами то санкции, то изменения в ценовом регулировании. Но, как оказалось, у «Виталюра» была ещё одна проблема.

«Такая машина у меня и у папы римского»

Случчанин Владислав Лис два года назад купил редкий итальянский автомобиль бизнес-класса Lancia Thesis. Владелец рассказал «Кур’еру», зачем ему такая машина.

Как правильно принять наследство

Право на принятие наследства возникает со дня смерти наследодателя. С этого момента наследники имеют право принять наследство или отказаться от него.

Хто адзначае юбілеі ў 2023 годзе

Новы 2023 год багаты на юбілейныя даты. Гэта і розныя гістарычныя падзеі, і дні народзінаў вядомых землякоў, і адкрыцці разнастайных устаноў і прадпрыемстваў. “Кур’ер” зрабіў падборку юбіляраў, якія ў гэтым годзе будуць адзначаць круглыя даты з нагоды пачатку сваёй дзейнасці.

Как случчане охотились за северным сиянием

В начале декабря мы с женой побывали в столице Арктики — Мурманске. Это самый крупный город мира, расположенный за Северным полярным кругом. Нам удалось увидеть главную достопримечательность, которая манит сюда туристов, — северное сияние.