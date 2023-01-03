На Национальном правовом интернет-портале зарегистрирован закон от 30 декабря 2022 года № 231-З «О республиканском бюджете на 2023 год». 4 января он будет официально опубликован, — пишет OfficeLife.

Александром Лукашенко подписаны и поправки по налогам. Документы вступают в силу. Бюджетные — с 1 января, а налоговые поправки поэтапно — с 1 января, 1 июля и 27 июля 2023 года, а также с 1 января 2024 года.

Бюджет-2023 парламент Беларуси принял с дефицитом в 3,17 млрд рублей.

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Доходы в 2023 году составят 33,362 млрд рублей. Это на четверть превышает запланированные доходы 2023 года.

Запроектированные расходы — 36,5362 млрд. Это на 10% выше ожидаемых трат в 2022 году.

Превышение расходов над доходами планируется финансировать за счёт внутренних резервов и заимствований на финансовом рынке Беларуси и России.

Как пишет «Спутник», распределено, какие доли основного белорусского налога – НДС — смогут взять себе регионы и Минск:

75,44% пойдут в республиканский бюджет,

Брестской области — 4,48%;

Витебской — 3,73%;

Гомельской — 4,59%;

Гродненской — 3,41%;

Минской — 4,96%;

Могилёвской — 3,39%.

В бюджете-2023 увеличивается финансирование на национальную оборону почти на 1 млрд рублей. Органам внутренних дел — почти на 340 млн больше (всего почти 1,5 млрд). Расходы на КГБ составят 334,6 млн.

Налоги

Одним из новшеств в 2023 году будет налог на профессиональный доход. Добровольно перейти на него сможет часть мелкого бизнеса. Ставка 10% от ежемесячного дохода будет для тех, чей годовой доход не превысил 60 тыс. рублей. Ставка 20% — для дохода выше 60 тыс. Включены в налог и обязательные страховые взносы в ФСЗН.

Есть условия, при которых можно перейти на новый налог. Первое — не привлекать наемных работников. Второе — у плательщика не должно быть работодателя по этому виду деятельности.

Также, чтобы перейти, нужно быть занятым в одной из категорий:

ремесленники,

агроэкотуризм,

продажа котят и щенков (при условии содержания домашнего животного – кошки, собаки),

видеосъемка событий,

настройка и ремонт музыкальных инструментов,

парикмахерские и косметические услуги, маникюр и педикюр,

разработка веб-сайтов, настройка компьютеров и установка программ,

ремонт часов, обуви, зонтов и сумок,

изготовление дубликатов ключей,

репетиторство и другое.

Полный список и подробнее об этом «Кур’ер» писал здесь:

«Кто и как будет платить налог на профессиональный доход, который заработает с 1 января 2023 года».