Жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую 2-комнатную квартиру с тремя жильцами при нормативном потреблении ими услуг, возрастут в пределах $5.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги были утверждены 30 декабря указом №461 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год».

Повышение тарифов будет произведено в два этапа:

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с 1 января — на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 9,53 рублей (в эквиваленте на $3,42);

с 1 июня — на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 4,39 рублей (в эквиваленте на $1,58).

Сколько процентов составляют платежи ЖКУ в доходе семьи

По расчетам МАРТ, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из 3 человек составит 3,95%, если двое работают и получают среднереспубликанскую заработную плату. Для семьи из двух пенсионеров — 11,05%.

Кто может получить субсидию для оплаты ЖКУ

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей предусмотрена господдержка населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.

На субсидию могут рассчитывать граждане и семьи, у которых ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает:

20% их среднемесячного совокупного дохода в городе ,

, 15% — в сельской местности.

За 10 месяцев 2022 года безналичные жилищные субсидии получили 27 825 семей. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 7,77 рублей в месяц.