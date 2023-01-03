В ноябре 2020 года открылись первые четыре станции Зеленолужской линии столичного метро (третья линия). «Минскметрострой» продолжает возводить ещё три — «Аэродромную», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», пишет УП «Агентство «Минск-Новости».

Напомним, что линия минского метро свяжет районы «Курасовщина» и «Зелёный Луг». Станция «Слуцкий гостинец» будет первой/конечной станцией новой третьей ветки столичного метрополитена.

Реклама

«Аэродромная» возле жилого комплекса «Минск Мир»

По сравнению с остальными станциями она ближе всего к завершению. Отделочные работы здесь приближаются к финалу, начался монтаж оборудования. После чего начнутся пусконаладочные работы. При возведении «Аэродромной» заложили пересадочный узел. Он будет связывать 3 и 4 кольцевую линии метрополитена. Пока не началось строительство новой ветки, он будет законсервирован.

«Неморшанский сад» на ул. Осиповичской и Кижеватова

Конструкции станции глубиной 16 м полностью построены. Сейчас там сооружают второй вход и вентиляционный канал. Специалисты постепенно приступают к отделке.

«Слуцкий гостинец» на ул. Корженевского

Её начали возводить позже, поэтому процент готовности заметно меньше. Продолжается строительство платформенного участка и вестибюля, позже приступят к входам.

Электродепо «Слуцкое» в районе ул. Серова

Электродепо «Слуцкое» в районе улицы Серова сейчас находится на стадии строительства, в эксплуатацию его введут вместе с тремя строящимися станциями. Здесь будут отстаиваться и обслуживаться составы новой ветки. В депо предусмотрены цехи с покрасочным и ремонтным отделениями, камера мойки поездов, тягово-понизительная подстанция для снижения напряжения переменного тока и другое.

Ранее: Название столичной станции метро «Слуцкі гасцінец» утвердили

Как будет выглядеть станция метро «Слуцкий гостинец»

1 из 2

Справка

Все станции метро в Минске (новые в том числе), мелкого заложения — глубиной около 12 метров. Их возводят в открытом котловане.

Любая станция метро состоит из платформенного участка, вестибюлей, вентсбоек и притоннельного сооружения.

Для работы станции и её связи с другими используется несколько десятков тысяч километров кабелей. Многие из них проходят в специальном помещении под платформой.